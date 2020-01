Une enveloppe financière de plus de 560 millions DA a été allouée pour l’entretien du réseau routier au niveau de la commune d’Oran, a-t-on appris de cette collectivité locale.

Un montant de 460 millions DA a été débloqué sur budget de la wilaya pour la maintenance du réseau routier sur une distance de 100 km dans la commune d’Oran classé en case rouge et plus de 100 millions DA du budget de la commune pour la maintenance de 50 chemins vicinaux selon le chef de service routes à la commune.

Dans les prochains jours, il sera procédé à des appels d'offres nationaux et les travaux seront lancés dans un délai maximum de 30 jours, une fois les procédures administratives achevées, notamment celle du choix d'entreprises chargées des travaux.

Ce même service a aussi élaboré un programme d'entretien des routes, dont la réalisation des passages piétonniers avec l'utilisation d'une peinture de bonne qualité au niveau des routes urbaines conformément aux normes en vigueur.

Il prendra en charge également à moyen et long termes environ 30.000 points lumineux à doter de lampes économiques de type «LED» au niveau de la commune d'Oran, dans le cadre du programme d'éclairage public, sachant que cette opération permettra de réduire d'environ 50% de la facture Sonelgaz, a-t-on ajouté.