La direction de la protection civile de la wilaya de Tissemsilt a lancé dernièrement un plan d’urgence de prévention des risques des inondations, a-t-on appris jeudi de cette instance.

Ce plan porte sur le recensement des points noirs ainsi que les solutions d’urgence à apporter pour les traiter, la réfection et le curage des sources s’étendant le long du réseau routier, surtout des sites exposés aux glissements de terrain.

Ce plan, d’une durée de quatre mois, prévoit la mise en place d’un système de surveillance et de veille au niveau des sites vulnérables exposés aux risques d'inondation ainsi que le recensement et la définition des moyens matériels à mettre en £uvre pour prendre en charge de tels dangers.

Le plan vise également à préparer les conditions nécessaires afin d'activer rapidement les différentes cellules de vigilance et d'intervention locales, une fois l’annonce de la détérioration des conditions météorologiques, pour anticiper de manière préventive les effets possibles pouvant résulter de mauvaises conditions météorologiques. Il s’agira également de mobiliser les moyens d'intervention et les premiers secours si nécessaire.

Dans le même plan, les sites retenus pour la mise en place d'ambulances et de centres d'assistance au profit des usagers des routes notamment au niveau des lieux facilement exposés aux blocages dus aux intempéries ont été déterminés et préparés selon la même source. En outre, d’importants moyens humains et matériels ont été mobilisées à cet effet, soit plus de 700 agents de la protection civile et plus de 90 engins de différentes tailles, dont 30 pompes, a-t-on précisé. Afin de mettre en £uvre ce plan, la direction locale de la protection civile a saisi les présidents d’APC pour les inciter à accorder une grande importance à ce plan, qui contribue à protéger toutes les régions de la wilaya contre les risques d'inondations.