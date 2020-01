Au moins 2.478 hectares de terres ont été emblavés jusqu’ici à travers la wilaya d’Ouargla, dans le cadre de l’actuelle campagne labours-semailles qui tire à sa fin, a-t-on appris de la direction locale des services agricoles (DSA).

Cette superficie se répartit entre 1.928 ha consacrés au blé dur, 385 ha au blé tendre et 165 ha à l’orge, irrigués sous pivots (104 appareils), a relevé la DSA, en précisant que la céréaliculture se concentre dans cinq régions de la wilaya (N’goussa, Sidi-Khouiled, Hassi-Messaoud, Ouargla et El-Hedjira).

Ce type de culture est introduit pour la première fois dans la région de Touggourt, qui lui consacre cette année une surface de 20 ha au niveau de la zone agricole d’El-Aânat, a-t-on ajouté. Au moins 53 agriculteurs activant cette année dans le domaine de la céréaliculture ont bénéficié de 5.487 quintaux de semences, selon les services de la DSA qui font part aussi de la mobilisation de 15.073 quintaux d’engrais pour les besoins de la campagne labours-semailles lancée en septembre dernier.

En marge de la campagne précitée, des journées d’études et des rencontres de sensibilisation ont été initiées en direction des agriculteurs sur l’utilisation rationnelle des engrais, des produits phytosanitaires et des insecticides, ainsi que sur les techniques d’exploitation des pivots d’irrigation.

Des sorties sur le terrain sont également organisées par la DSA pour accompagner les agriculteurs et leur prodiguer des conseils leur permettre d'améliorer la qualité et les rendements de leur production.