L'opération qui a débuté tôt dans la journée de jeudi a concerné des familles occupant un bidonville aux Eucalyptus, commune de Bourouba dans la circonscription administrative d'El Harrach qui ont bénéficié de logements LPL au niveau de la commune de Ouled Fayet, dans la circonscription administrative de Chéraga, et ce en application du calendrier de relogement qui s'inscrit dans le cadre de la 26e opération lancée mercredi par les services de la wilaya d'Alger.

En marge de la supervision de l'opération de relogement, le wali délégué de la circonscription administrative d'El Harrach, Mehdi Bouchareb a souligné que l'opération a permis de récupérer une assiette foncière de 1 hectare, consacrée à la réalisation d'espaces de loisirs et de distraction en faveur des enfants et des jeunes.

Des moyens matériels et humains ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de l'opération et la destruction immédiate des habitations précaires pour éviter leur occupation à nouveau. L'opération s'est poursuivie, jeudi, par le relogement de familles qui occupaient des bidonvilles et assiettes foncières consacrées à la réalisation de projets de nouveaux logements publics à Douéra et Zeralda dans de nouveaux logements dans la commune de Ouled Fayet. 108 familles occupant des habitations précaires et des terrasses d'immeubles au niveau des circonscriptions administratives de Sidi M'hamed, Bab El Oued et Birtouta, ont été relogées mercredi, dans le cadre de la 1ère phase de la 26e opération de relogement à Alger.