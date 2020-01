«Monaco ne veut pas se séparer de ses deux attaquants (avec Jean-Kevin Augustin, ndlr). Malgré les rumeurs intensives cette semaine, la tendance en interne est bien différente.

Un proche du club nous a confiés que le club de la Principauté souhaite absolument conserver Islam Slimani et Jean-Kévin Augustin cet hiver.

Prêtés avec option d'achat, l'international algérien et le jeune buteur français ne seront autorisés à quitter l'ASM que si des remplaçants à leur hauteur sont trouvés par la cellule de recrutement.

Et, c'est loin d'être gagné», écrit la même source. Avant de rejoindre Monaco l'été dernier en provenance de Leicester City (Angleterre) pour un prêt d'une saison, Slimani (31 ans) avait évolué à Fenerbahçe (Turquie) et Newcastle (Angleterre), également sous forme de prêt, mais n'avait pu s'exprimer pleinement. Alors que tout marchait pour lui en début de saison, le limogeage de l'entraîneur portugais Leonardo Jardim, à l'origine du recrutement de Slimani (7 buts et 8 passes décisives en Ligue 1), et son remplacement par l'Espagnol Robert Moreno a fini par changer la donne pour le meilleur buteur en activité de l'équipe nationale, relégué sur le banc des remplaçants.

Selon le site spécialisé Foot Mercato, le club monégasque a repoussé une offre d'Aston Villa (Premier league anglaise) pour Slimani, jugée insuffisante par la direction de Monaco. «Le coach du Rocher souhaite conserver son effectif actuel tant que des renforts de calibre n'arrivent pas. Pour l'instant, les pistes sont maigres à ce sujet.

Slimani et Augustin ne partiront donc pas pour l'heure et cela leur a été signifié», selon la même source. En dépit d'un faible volume de jeu revu à la baisse, Slimani (31 ans) occupe la deuxième place au classement des passeurs du championnat avec 8 offrandes, devancé par l'Argentin du Paris SG Angel Di Maria, auteur de 9 offrandes.