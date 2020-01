«Nous devons respecter nos adversaires. C'est vrai que le tirage a été clément pour nous sur papier, mais la réalité du terrain est une autre chose», a indiqué le patron de la FAF sur les ondes de la radio nationale. L'équipe nationale, championne d'Afrique en titre, entamera ce 2e tour éliminatoire à domicile face au Djibouti (184e au dernier classement de la Fifa), l'occasion de la première journée programmée entre le 9 et 11 octobre prochain. Seule la sélection classée première de chacune des dix poules disputera l’ultime tour de qualifications (barrages) pour le Mondial 2022. A la fin, cinq sélections seulement représenteront l'Afrique au Qatar. «La prudence devra être de mise, pour éviter toute mauvaise surprise. Nous devons nous préparer en conséquence et avec le plus grand sérieux pour pouvoir passer au dernier tour des barrages», a-t-il ajouté. Avant d'enchaîner : «Nous faisons entièrement confiance au staff technique de la sélection, à sa tête Djamel Belmadi. Nous n'allons pas lésiner sur les moyens pour permettre à l'équipe nationale d'être dans les meilleures conditions, de quoi lui permettre de réaliser son objectif dans ces éliminatoires du Mondial 2022». Par ailleurs, le président de la FAF a estimé que le changement de périodicité de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2021, qui se jouera finalement en hiver, «constituera un sérieux problème pour les joueurs évoluant en Europe, du moment que la compétition coïncidera avec le déroulement des différents championnats. Mais nous devons nous adapter à cette nouvelle donne», a-t-il ajouté. La précédente édition de la CAN-2019, disputée en Egypte, s'est déroulée pour la première fois en plein été.