Le président vénézuélien Nicolas Maduro a invité jeudi les Nations Unies, l'Union européenne ainsi que l'Argentine, le Mexique et le Panama à accompagner ses discussions avec des opposants sur la tenue cette année d'élections législatives anticipées.

Lors d'un rassemblement anti-impérialiste à Caracas, il a notamment proposé que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, nomme une «commission» d'observateurs électoraux «pour qu'ils puissent être témoins le jour où le peuple vénézuélien recouvrira son Assemblée nationale».

«La Constitution stipule que des élections (législatives) doivent se tenir en 2020», a rappelé M. Maduro, appelant ses compatriotes à se préparer à participer au scrutin, car «le chemin du Venezuela, c'est la démocratie, la liberté, le vote». «Je veux des élections auxquelles toute l'opposition participe», a assuré le président.

La réélection de Nicolas Maduro en 2018 a été rejetée par l'opposition de droite, qui a boycotté le scrutin, arguant que le processus était biaisé en faveur du Parti socialiste au pouvoir. Les Etats-Unis et une cinquantaine de pays reconnaissent depuis un an l'opposant Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela. M. Guaido réclame une nouvelle élection présidentielle, estimant que celle qui avait reconduit M. Maduro au pouvoir en 2018 avait été entachée de fraudes.

Nicolas Maduro, qui a succédé à la tête de l'Etat à Hugo Chavez en 2013, bénéficie de son côté du soutien de la Russie, de la Chine et de Cuba et de beaucoup d'autres pays.

Des discussions entre les camps Maduro et Guaido se sont déroulées, sous l'égide d'une médiation norvégienne, mais ont été interrompues en août. Début janvier, Washington a apporté son soutien aux négociations au Venezuela, affirmant que les pourparlers pourraient établir un gouvernement de transition, conduire à de nouvelles élections et mettre fin à la longue crise politique du pays.

La tension politique se double d'une grave crise économique et sociale, la pire de l'histoire récente du pays. Lundi dernier, le Parlement (contrôlé par l'opposition) a calculé que l'inflation cumulée sur un an a atteint 7.374,4% fin 2019, contre près de 1.700.000% en 2018.

Fait rare, en octobre, la Banque centrale du Venezuela avait reconnu l'état lamentable de l'économie vénézuélienne, en indiquant que le PIB s'était contracté de 26,8% au premier trimestre 2019.