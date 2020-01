Le Mali envisage de lancer une compagnie aérienne nationale nommée «Sky Mali» avant la fin du mois de mars 2020, a indiqué le directeur général de l’Agence nationale de l’aviation civile (ANAC) du Mali, Oumar Mamadou Ba.

«Nous avons en vue le lancement d’une compagnie aérienne dès le premier trimestre 2020, aux couleurs nationales, pour les dessertes domestiques, régionales, même intercontinentales plus tard», a-t-il fait savoir en marge de la 26e session du conseil d’administration de l’ANAC, en promettant également «la conclusion d’accords de services aériens avec certains pays afin de booster le trafic». Début 2019, le gouvernement avait arrêté un budget de 4 milliards FCFA pour le démarrage de cette nouvelle compagnie aérienne. En effet, depuis quelques mois, Sky Mali a lancé une campagne de recrutement de pilotes, hôtesses de l’air, techniciens d’avions, et commerciaux entre autres. La compagnie Sky Mali se positionne sur le créneau des vols domestiques pour desservir les capitales régionales du Mali : Kayes, Mopti, Gao et Tombouctou. Elle ambitionne aussi de relier Bamako à plusieurs villesd’Afrique de l’Ouest et du Centre, pour répondre à la forte demande des voyageurs maliens et de la sous-région.

Au moins six soldats maliens tués dans une attaque «terroriste»

Au moins six soldats maliens ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans une attaque «terroriste» contre leur poste dans le centre du pays, près de la frontière avec le Burkina Faso, a indiqué l'armée. «Les FAMa (Forces armées maliennes) ont été attaquées à Dioungani par des hommes armés non identifiés (...) Les FAMa déplorent un bilan provisoire de six morts et des blessés», a indiqué l'armée sur son compte Twitter. L'attaque a été imputée aux terroristes par les autorités du secteur et des habitants. Mardi, deux soldats maliens ont été tués par l'explosion d'une mine près de Douentza, dans le centre du Mali, avait indiqué mercredi un porte-parole de l'armée. Le Mali a connu une série d'attaques terroristes ces derniers mois: le 6 janvier, une patrouille des Forces armées à Niono et Yoro dans le cercle de Koro avait fait l'objet d'une attaque faisant au moins 10 morts dont cinq civils.