Le coup d'envoi du Championnat d'Algérie seniors de judo a été donné jeudi matin à la salle Harcha-Hacène (Alger), en présence de plus de 500 athlètes dont 170 dames.

La première journée des épreuves, dont les finales auront lieu à partir de 16h00, est consacrée aux catégories de poids -73 et -81 kg en messieurs ainsi que -63 et -70 kg chez les dames.

Outre les seniors, les cadets 1re, 2e et 3e années, ainsi que les juniors et espoirs ont été autorisés à prendre part à ce championnat qui s'étalera jusqu'à samedi.

Cette compétition permettra également aux judokas de préparer les prochaines échéances internationales, notamment les Championnats d'Afrique programmés au mois d'avril au Maroc, selon la Fédération algérienne de la discipline.