Trente (30) athlètes spécialistes de Cross-country et du demi-fond prendront part à un stage de préparation, à l'Ecole nationale des sports olympiques de Sétif, programmé du 25 janvier au 15 février 2020, a annoncé jeudi la Fédération algérienne d'athlétisme.

Outre ce regroupement, trente (30) autres athlètes spécialistes en sprint et épreuves techniques ont entamé le 21 janvier courant un stage de préparation, au stade du 5 juillet d'Alger, et qui s'étalera jusqu'au 10 février.

Selon la même source, ces stages permettent de préparer les prochaines compétitions internationales, notamment les Championnats d'Afrique de Cross country à Lomé (Togo), les Championnats du monde juniors à Nairobi (Kenya) et les Championnats d'Afrique d'Alger.