Reguigui a bouclé la course en 1h45'01», devant Youcef Hamza et le Français Emmanuel Morin, qui détiennent le même chrono. «Youcef Reguigui a attendu six ans avant de gagner son étape de la Tropicale. Jusque-là?, il avait toujours e?te? battu d’un fil. Aujourd’hui a? Bifoun, il a enfin pu laisser éclater sa joie en dominant le peloton de cette 15e édition, au sprint car c’est sa spe?cialite?», écrit le site officiel de l'épreuve.

Grâce à cette victoire, le cycliste algérien se hisse à la 4e place au classement général (16h45'00»), avec 10 secondes de retard sur l'Erythréen Natnael Tesfazion qui conserve son maillot jaune de leader (16h44'50»), alors que le premier coureur algérien derrière Reguigui n'est autre que Azzedine Lagab, qui pointe à la 10e place (16h45'12»). Après les Erythréens Natnael Tesfazion et Biniam Girmay, le Camerounais Clovis Kamzong, c’est la quatrième victoire africaine en cinq étapes sur cette Tropicale, ce qui n’était jamais arrive? en quinze éditions. Samedi, la 6e étape sera disputée à Port Gentil (circuit fermé) sur une distance 130 km. Cette 15e édition de la Tropicale Amissa-Bongo de cyclisme au Gabon, enregistre la participation de 90 coureurs, dont six algériens, à savoir Youcef Reguigui, Azzedine Lagab, Hamza Yacine, Nassim Saïdi, Abderrahmane Mansouri et Oussama Cheblaoui.