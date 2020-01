Le mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE), géré par la Banque africaine de développement, (BAD) tiendra la 8ème réunion de son Conseil d'administration demain à Abidjan, Côte d’Ivoire, a indiqué la BAD sur son site web.

La réunion aura pour objectif principal d'examiner le rapport annuel 2019 du mécanisme, le programme de travail pour l’année 2020 ainsi que les questions administratives.

Les membres du Conseil d'administration aborderont les activités de mobilisation des ressources pour soutenir la mise en œuvre des activités futures du MAFDE en Afrique.

Ils se pencheront également sur les derniers éléments relatifs à l'ordre du jour de la préparation du Sommet Abuja II.

Le Sommet d'Abuja II rassemblera les dirigeants africains et les acteurs de la chaîne de valeur des engrais en Afrique pour évaluer les progrès accomplis depuis l'adoption de la Déclaration d'Abuja de 2006 et tracer la voie à suivre.

Le Conseil d'administration détermine l'orientation générale et la vision du MAFDE et se réunit au moins une fois par an.

Il fixe également les priorités et objectifs du MAFDE.

Le Conseil est composé de treize représentants d'institutions de développement régionales et internationales, d'organisations de recherche et de vulgarisation, de donateurs, d'organisations d'agriculteurs africains et d'institutions de développement des engrais. Il est présidé par l'ambassadeur Josefa Leonel Correia Sacko, commissaire de l'Union africaine pour l'agriculture et le développement rural.

Le MAFDE a été créé par la Déclaration d'Abuja de 2006. A travers cette Déclaration, les Etats membres de l'Union africaine se sont engagés à la promotion d'une initiative visant à améliorer la productivité agricole à travers le financement nécessaire pour accélérer l'utilisation des engrais en Afrique et, par conséquent, faciliter l'atteinte de l'objectif de 50 kg d'éléments nutritifs d'engrais par hectare.

Le MAFDE est géré par la Banque africaine de développement pour accélérer le développement de l'agriculture dans le cadre de la vision pour la sécurité alimentaire en Afrique, des objectifs de développement durable et de l'Agenda 2063.