L'ambassade des Etats-Unis en Libye a exprimé mardi son inquiétude face à la suspension des exportations pétrolières en Libye, en raison de la fermeture des ports et des champs pétrolifères.

«Nous sommes profondément préoccupés par le fait que la suspension des opérations de la National Oil Corporation (NOC) risque d'exacerber l'urgence humanitaire en Libye et d'infliger de nouvelles souffrances inutiles au peuple libyen», a tweeté l'ambassade. «Les opérations de la NOC devraient reprendre immédiatement», a-t-elle ajouté.

La NOC, propriété de l'Etat, a déclaré que la fermeture des ports et des champs pétrolifères entraîne une perte de 1,2 million de barils dans la production quotidienne de pétrole, ce qui équivaut à une perte de 77 millions de dollars par jour.