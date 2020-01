Le Tchad bénéficiera d’un financement de 100 millions dollars de la Banque mondiale (BM) pour financer la diversification économique, ont rapporté des médias.

Ce financement vise également à accompagner les efforts déployés par les autorités du pays pour promouvoir la résilience économique, et renforcer la protection sociale des populations vulnérables. Il appuiera le renforcement de la maîtrise des risques budgétaires, la transparence et la gestion des ressources pétrolières. Les nouveaux fonds s’inscrivent dans le cadre d'une série de programmes consistant en l’implémentation de deux opérations de politique de développement.

Le nouveau financement fait suite à une première opération mise en œuvre en 2018 qui avait permis de lancer "un programme d’actions essentiel pour une croissance inclusive et une réduction sensible de la pauvreté". "Des réformes transformationnelles ont été menées dans le cadre de ce programme.

Cela s’est déjà traduit notamment par la mise en place d’un mécanisme de lissage dans l’utilisation des revenus pétroliers permettant une gestion budgétaire contracyclique, et une réduction des coûts de 87% des tarifs de connectivité internationale", a à cet effet indiqué François Nankobogo, représentant résident de la BM au Tchad.

Notons que les nouveaux fonds seront décaissés sous la forme d’un don de l’Association internationale de développement (IDA).