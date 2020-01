La Corée du Sud a enregistré en 2019 une croissance de 2,0% de son PIB, soit le rythme le plus faible en 10 ans, et ce sous l'effet de la guerre commerciale sino-américaine et du ralentissement du marché des semi-conducteurs, a annoncé hier la Banque centrale sud-coréenne.

La 12ème économie du Globe en termes de PIB avait eu en 2018 une croissance de 2,7%. La performance de 2019 est la pire depuis 2009, année où la Corée du Sud continuait de ressentir les effets de la crise financière mondiale.

Le ralentissement de l'économie sud-coréenne est un défi pour un pays qui vient d'enregistrer une décennie de boom économique, mais dont la jeunesse peine désormais à trouver des emplois bien payés, sur fond de montée des inégalités. Le président de centre-gauche Moon Jae-in a été très critiqué pour avoir augmenté les dépenses publiques, mais aussi le salaire minimum qui a progressé de 30% en trois ans. La droite dénonce une hausse du coût de l'emploi qui serait contre-productive dans la lutte contre le chômage.

Très dépendante des exportations, l'économie sud-coréenne a ralenti en raison de différents facteurs "comme la baisse des prix des semi-conducteurs", selon la Banque centrale. En raison de l'impact de la guerre commerciale sino-américaine sur le commerce mondial, les exportations n'ont progressé que de 1,5%, contre 3,5% au cours de l'année précédente.

Les importations ont baissé de 0,6%.