Les participants à une journée technique sur le développement de la filière agrumicole, organisée mardi à l’Institut de technologie, moyen agricole spécialisé (ITMAS) de Tizi-Ouzou, ont insisté sur l’importance de l’entretien des vergers pour augmenter la production d’agrumes.

Lors de cette rencontre organisée par la Direction locale des services agricoles (DSA) en collaboration avec la chambre d’agriculture, les participants à la rencontre (des universitaires et cadres du secteur) ont notamment recommandé le respect de l'itinéraire technique, le recours à une fertilisation raisonnée et d'une irrigation permanente et de qualité à assurer même en hiver en cas de besoin. Nombre de recommandations ont été émises à la fin de cette journée portant, notamment, sur l’amélioration de la pollinisation par l’installation d’un rucher près des vergers, sur la plantation d’au moins un bigaradier, la taille des arbres permettant leur fructification et leur croissance, l'amélioration de la qualité grâce à un bon ensoleillement des fruits et sur le respect du calendrier de récolte pour garantir la production de la saison suivante. Il a été aussi recommandé aux investisseurs désirant se lancer dans la culture d’agrumes d’effectuer une analyse du sol, d'adapter la variété au site choisi, de choisir des plants certifiés afin d’éviter tout risque de maladies, éviter de recourir systématiquement aux traitements chimiques et de garantir un bon rendement. Les agrumiculteurs ont été aussi invité à s’organiser en association ou coopératives. Le DSA, Laib Makhlouf, a observé que dans la wilaya de Tizi-Ouzou des pics de rendement allant jusqu’à 700 qx à l’hectare sont enregistrés dans certains vergers. "L’expérience des agriculteurs qui réalisent ces pics sera partagée afin de généraliser les taux de rendement à tous les vergers d’agrumes de la wilaya," a-t-il dit. La DSA compte élargir, a-t-il annoncé, le verger agrumicole de Tizi-Ouzou à d’autres localités qui s’y prêtent à cette culture en raison de la disponibilité de l’eau (irrigation pluviale et fluviale). Il s’agit notamment de celles de la vallée de l’oued Sébaou telle que Fréha et Tizi Gheniff, a-t-il précisé. Le directeur de l’ITMAS, M. Fillali a rappelé le rôle de l’ITMAS dans le développement des filières agricoles et du secteur agricole, en assurant une formation continue aux agriculteurs et aux porteurs de projets et un accompagnement aux agriculteurs pour leur permettre de maîtriser les bonnes pratiques pour la conduite d’un verger ou d’un élevage.