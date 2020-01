Il répond à la nécessité de restructurer son organisation pour l'adapter aux exigences du marché et pour garantir sa pérennité commerciale dans un environnement concurrentiel difficile", fait savoir la même source.

La nouvelle filiale permettra à l'entreprise de se concentrer sur son activité principale: l'assurance, tout en lui ouvrant des opportunités réelles de contribuer au développement et à la modernisation de l'activité de gardiennage au bénéfice de la société mère et de l'ensemble des autres filiales, note la même source.

La nouvelle société, détenue à 100% par la SAA, est dénommée "Algerienne de Sécurité et de Gardiennage" par abréviation "ASG".

Elle a été créée et dotée d'un capital de 100 millions de dinars. Cette entreprise entrera en activité durant le mois en cours. "Dans le souci d'écarter définitivement tout malentendu quant à l'avenir des salariés et au maintien de l'intégralité de leurs droits, les acquis et avantages seront intégralement maintenus, y compris ceux qui sont liés à l'augmentation des salaires négociée récemment par les compagnies d'assurances à l'échelle UAR (Union des assureurs et des réassureurs) et FNTBA (Fédération nationale des travailleurs des banques et assurances)", assure la SAA. De plus, le plan de charge de la filiale sera garanti en permanence, souligne l'entreprise.

"La SAA entreprendra également toutes les actions nécessaires pour accompagner le développement futur de sa filiale et pour assurer sa réussite, à l'instar de ce qui a été réalisé avec succès au profit des autres filiales", ajoute le communiqué.