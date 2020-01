Le Croissant Rouge Libyen a salué mercredi à travers sa représentation de Ghadamès, l’élan de solidarité algérien envers le peuple libyen.

S’exprimant lors de la réception au poste frontalier de Debdeb (Illizi) de cette aide constituée de 100 tonnes de produits divers, le directeur du bureau du Croissant Rouge libyen à Ghadamès, Abderrahmane Ahmed Hemane, a salué ce geste de solidarité ainsi que «les efforts colossaux consentis par l’Algérie, à travers sa direction son peuple, envers le peuple libyen pour atténuer ses souffrances».

«Ces aides entrent dans le cadre de l’accord conclu entre le Croissant Rouge algérien et son homologue libyen pour renforcer les liens de coopération dans différents domaines, notamment le volet humanitaire», a-t-il affirmé à l’APS.

Ces aides de solidarité, acheminées par le Croissant rouge algérien sur instruction du Président de la République, M.Abdelmadjid Tebboune, sont constituées de produits divers (produits alimentaires, eau minérale, médicaments et articles de couchage).

Elles sont parvenues mardi à l’aéroport d’In-Amenas, via un pont aérien au départ de l’aéroport militaire de Boufarik, avant d’être acheminées à bord de 20 camions semi-remorques vers le poste de frontalier de Debdeb ou elles ont été réceptionnées mercredi par le Croissant rouge libyen. La présidente du Croissant rouge algérien, Saida Benhabilès, avait affirmé, lors du coup d’envoi de cette opération de solidarité au niveau du complexe olympique Mohamed Boudiaf à Alger, que «ces aides sont destinées aux populations libyennes vivant dans la région frontalière libyenne de Ghadamès».