Le président libanais, Michel Aoun, a exhorté le nouveau gouvernement à s'atteler à la gestion des crises économique et financière, a déclaré mercredi la présidence dans un communiqué.

"Le cabinet a été formé dans un contexte économique très difficile qui nécessite des efforts supplémentaires pour restaurer la confiance des Libanais et de la communauté internationale", a indiqué M. Aoun lors de la première réunion du gouvernement. "Nous devons rassurer les Libanais sur leur avenir", a-t-il affirmé. "Plusieurs réunions du cabinet se tiendront dans les prochains jours pour atteindre nos objectifs." Le Premier ministre libanais Hassan Diab a annoncé mardi la formation d'un nouveau cabinet composé de 20 ministres. Ce nouveau cabinet est confronté au défi de mettre en £uvre les réformes nécessaires pour sauver l'économie, en plus de lutter contre la corruption et de fournir aux citoyens des services de base.