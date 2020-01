La Chine a récemment nommé un nouvel envoyé spécial pour les affaires concernant l'Afghanistan et continuera de jouer un rôle constructif dans la réalisation de la paix et de la stabilité en Afghanistan dans les meilleurs délais, a déclaré mercredi un porte-parole.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Geng Shuang, s'exprimait en réponse à une question concernant un rapport selon lequel Deng Xijun, ancien envoyé spécial pour les affaires afghanes, a récemment été nommé ambassadeur de Chine auprès de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). «La Chine a toujours participé activement et promu le processus de paix et de réconciliation en Afghanistan et attache une grande importance à la communication et la coordination avec les parties concernées et à la coopération internationale impliquant l'Afghanistan», a indiqué M. Geng. Deng Xijun, l'ancien envoyé spécial pour les affaires afghanes, a apporté des contributions positives au règlement politique de la question afghane au cours de son mandat et a récemment pris ses nouvelles fonctions d'ambassadeur de la Chine auprès de l'ASEAN, a confirmé M. Geng. La Chine a nommé Liu Jian comme nouvel envoyé spécial pour les affaires afghanes. M. Liu, un diplomate possédant une riche expérience et une bonne connaissance des affaires afghanes, a été ambassadeur de Chine en Afghanistan, en Malaisie et au Pakistan.