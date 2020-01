L'Algérie a condamné mercredi «avec force» les attaques terroristes ayant ciblé lundi deux localités de la province du Sanmatenga dans le Nord du Burkina Faso, faisant plusieurs morts et blessés parmi les civils et des dégâts matériels importants.

«Nous condamnons avec force les attaques terroristes ayant ciblé le lundi 20 janvier 2020, deux localités de la province du Sanmatenga dans le Nord du Burkina Faso, faisant plusieurs morts et blessés parmi les civils et des dégâts matériels importants», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif. M. Benali-Cherif a observé que «l'acharnement aveugle et haineux des hordes terroristes obscurantistes sur les populations civiles sans défense renseigne sur le désespoir de l'entreprise terroriste et de ses parrains». «Nous demeurons convaincus que le gouvernement et le peuple frère du Burkina mobiliseront les moyens requis pour lutter avec résolution et efficacité contre ce fléau étranger à nos sociétés et aux valeurs de notre foi», a-t-il assuré.

«Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes de ces actes criminels et assurons le gouvernement et le peuple burkinabés frères de notre entière solidarité dans cette douloureuse épreuve», a souligné M. Benali-Cherif.