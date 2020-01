Le prix du panier de quatorze pétroles bruts (ORB), qui sert de référence à l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) s'est établi mardi à 65,26 dollars, selon les données de l'Organisation publiées mercredi sur son site web.

L'ORB avait entamé la semaine en cours à 66,11 dollars , a précisé la même source. Introduit en 2005, le panier de référence de pétrole brut de l'Opep comprend actuellement le Sahara Blend (Algérie), Girassol (Angola), Djen(Congo),Oriente (Equateur), Zafiro (Guinée Equatoriale),Rabi light (Gabon), Iran Heavy (Iran),Basra Light (Irak), Kuwait Export ( Koweït), Es-Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Mery (Venezuela). Mercredi, les prix de l'or noir étaient en baisse en cours d'échanges européens .

Dans la matinée, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars valait 64,12 dollars à Londres, en baisse de 0,73% par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTI pour mars, dont c'est le premier jour de cotation comme contrat de référence, perdait 0,82% à 57,90 dollars. La veille, le WTI et le Brent ont respectivement perdu 0,3% et 0,9%. Deux réunions importantes de l'Opep sont attendues pour le début de mois de mars prochain à Vienne. Il s'agit en premier de la 18 e réunion du Comité ministériel de suivi de

l’accord Opep-Non opep (JMMC) . Ce Comité est composé de sept pays membres de l'Opep (Algérie, Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Irak, Koweït, Nigeria et Venezuela) et de deux pays non membres de l'Opep (Russie et Kazakhstan).

La seconde est la réunion ministérielle de l'Opep + . Elle est prévue pour le 6 mars. Ces réunions interviendront quelques jours avant achèvement de l'accord de limitation de production.

La réduction globale de la production de l'Opep + a été portée à 1,7 millions de barils/jour . Cet ajustement est entré en vigueur le début de mois en cours.

A noter que la production des pays de l'organisation a été de 29,860 Mbj en 2019, contre 31,860 Mbj en 2018, selon des sources secondaires citées dans le dernier rapport mensuel de l'Opep. Sur le mois de décembre seul, l'Opep a produit 29,444 Mb, en baisse de 161.000 barils/jour comparativement à novembre.