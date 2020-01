Le Paradou AC accueillera aujourd’hui le CS Constantine au stade Omar-Hamadi (Alger, 17h00) avec l'intention de confirmer son regain de forme sur le plan local et s'éloigner de la zone de relégation, en match comptant pour la mise à jour de la 13e journée du championnat de Ligue 1 de football.

Le PAC (12e, 18 pts), qui reste sur un match nul à Magra (1-1), aura à coeur de boucler la phase aller sur une bonne note et enchaîner ainsi un cinquième match sans défaite en Ligue 1.

Les «Académiciens», fébriles à domicile avec un maigre bilan de 11 points pris sur 21 possibles, devront faire face à une équipe du CSC (8e, 19 pts), capable du meilleur comme du pire.

Engagé sur trois fronts (Championnat-Coupe d'Algérie-Coupe de la Confédération), le club algérois espère confirmer son redressement et amorcer sa mission de sauvetage, d'autant qu'il ne compte que trois points d'avance seulement sur le premier relégable, le NA Husseïn-Dey (15e, 15 pts).

De son côté, le CSC, dirigé sur le banc par Karim Khouda, désigné en remplacement du Français Denis Lavagne, limogé, compte se racheter après la défaite concédée à domicile face au MC Alger (3-2), dans le cadre de la 15e journée. Il s'agit du huitième et dernier match de mise à jour du championnat de Ligue 1, avant la reprise de la compétition fixée au samedi 1er février, avec le déroulement de la 16e journée.

Résultats partiels de la 13e journée :

JS Kabylie - MC Oran 1-0

USM Bel-Abbès - MC Alger 3-1

US Biskra - CABB Arreridj 0-0

NA Husseïn-Dey - NC Magra 0-1

CR Belouizdad - JS Saoura 1-0

ES Sétif - AS Aïn M'lila 4-0

ASO Chlef - USM Alger 0-0



Classement : Pts J

1). CR Belouizdad 29 15

(Champion d'hiver)

2). MC Alger 27 15

3). JS Kabylie 24 15

--). USM Alger 24 15

5). USM Bel-Abbès 22 15

6). ES Sétif 20 15

--). MC Oran 20 15

8). CS Constantine 19 14

--). CABB Arréridj 19 15

--). AS Aïn M'lila 19 15

--). JS Saoura 19 15

12). Paradou AC 18 14

13). ASO Chlef 17 15

--). NC Magra 16 15

15). NA Husseïn-Dey 15 15

16). US Biskra 14 15.