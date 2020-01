Le leader du championnat d'Algérie de Ligue 1 déloge ainsi l'USM Alger, qui était le meilleur club algérien dans le précédent classement, en étant 268e en 2018, et qui a donc enregistré une régression de 35 places en 2019.

Ce nouveau classement mondial est dominé par la formation anglaise du FC Liverpool, vainqueur de l'UEFA Champions League, de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et de l'UEFA Supercoupe.

Sur le plan africain, c'est la formation tunisienne de l'Espérance Tunis qui domine, en étant 19e mondiale, devant l'Etoile Sportive du Sahel (2e) et les Marocains du Wydad Casablanca (3e).

Si l'USMA a enregistré un recul dans ce nouveau classement mondial des clubs, le CR Belouizdad, lui, a réussi une avancée significative, lui qui occupait le 645e rang en 2018. Même exploit pour le Paradou AC, qui a réalisé un bond spectaculaire de 687 places, en passant du 1018e en 2018 à la 331e place en 2019, alors que le CS Constantine est passé du 349e au 321e rang.