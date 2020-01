Les deux représentants algériens en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, l'USM Alger et la JS Kabylie, jouent leur dernière carte pour espérer se relancer dans la course aux quarts de finale, en affrontant en déplacement le WA Casablanca et l'AS Vita Club, à l'occasion de la 5e journée prévue demain et samedi.

L'USM Alger, engagée dans le groupe C (3e, 2 pts), se déplacera à Casablanca pour défier le WAC (2e, 6 pts), qui reste sur un match nul à Luanda face aux Angolais de Petro Atlético (2-2).

La mission des Algérois, battus lors de la précédente journée à Pretoria par les Sud-africains de Mamelodi Sundowns (2-1), s'annonce difficile face à un adversaire qui va chercher à sceller sa qualification avant terme.

Une défaite des «Rouge et Noir» sera synonyme d'élimination, d'où la nécessité de revenir avec un bon résultat pour entretenir le dernier espoir de qualification en quarts de finale.

En vue de cette rencontre, l'entraîneur de l'USMA Billel Dziri va bénéficier du retour du défenseur Walid Ardji et du milieu de terrain Tahar Benkhelifa, alors que l'attaquant Zakaria Benchaâ, victime d'une élongation à la cuisse, reste incertain.

Dans l'autre match de cette poule, Petro Atlético d'Angola (3e, 2 pts), dos au mur à l'instar de l'USMA, accueillera Mamelodi Sundowns (1er, 10 pts) avec la ferme intention de créer l'exploit et raviver ses chances de qualification.

De son côté, la JSK, 3e du groupe D (4 pts) se rendra à Kinshasa (RD Congo) pour croiser le fer avec l'AS Vita Club (4e, 1 pt), dans ce qui sera le match de la dernière chance des «Canaris» pour se relancer.

Tenue en échec lors de la 4e journée à Tizi-Ouzou par les Marocains du Raja Casablanca (0-0), la JSK se doit de l'emporter face à la lanterne rouge, déjà éliminée.

«Pour le match face à l'AS Vita Club, je peux vous assurer qu'il y a l'envie de gagner pour qu'on entretienne nos chances de qualification aux quarts et ne pas avoir de regrets par la suite», a indiqué l'entraîneur intérimaire de la JSK, le Français Jean-Yves Chay, qui a remplacé son compatriote Hubert Velud, limogé.

L'ES Tunis, double détenteur du trophée (1er, 10 pts), accueillera le Raja Casablanca (2e, 7 pts) dans l'autre rencontre de la poule D.

L'Espérance, avec sa légion de joueurs algériens, abordera ce rendez-vous avec l'objectif de l'emporter et valider son billet pour le prochain tour dans un derby maghrébin indécis et ouvert à tous les pronostics.