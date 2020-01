Le coup d’envoi de l’académie internationale de course d’orientation a été donné, hier, à l’auberge de jeunes de Lalla-Setti, sur les hauteurs de Tlemcen, en présence des délégations participantes et des cadres locaux des secteurs de la jeunesse et des sports.

Cette manifestation, première du genre en Algérie, permettra selon le président de la Confédération des fédérations méditerranéennes d’orientation (COMOF), le Serbe Zoran Milanovic, de promouvoir cette discipline en Algérie en veillant à la formation des jeunes de diverses associations affiliées à la Fédération nationale du sport pour tous et à la ligue des sports de montagne de Tlemcen. Ces jeunes auront la possibilité d’acquérir une somme de connaissances leur permettant de pratiquer ce sport.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la présence des délégations serbe, espagnole, jordanienne et autres associations nationales présentes à cette manifestation.

La première journée de cette académie consiste en l’animation de quatre conférences techniques qui expliqueront aux jeunes participants les concepts généraux de la course d’orientation, la bonne utilisation des boussoles et la lecture juste des cartes d’orientation, ont expliqué les experts de la COMOF, le Serbe Zoran Milanovic et l’Espagnol José Angel Nieto.

La soixantaine de participants à cette manifestation devront participer lors de cette académie à une course en zone forestière à Hafir, au sud-ouest de la wilaya et une autre en zone urbaine, au jardin public d’El Hartoune, en plus d'une course d’exhibition à Lalla-Setti. «La course d’orientation qui devrait être incluse à titre d’exhibition, lors des prochains Jeux méditerranéens d’Oran en 2021, peut être pratiquée en tant que distraction et loisir ou en compétition», a indiqué le président de la COMOF. Les organisateurs ont souligné que cette discipline «fait appel aux qualités physiques et intellectuelles du coureur, qu'elle soit pratiquée en tant que loisir ou en compétition». Ce sport de pleine nature se découvre à tout âge, en individuel ou en groupe, à pied, en VTT, en canoë et à ski. Cette variété de moyens constituent l’originalité de la discipline qui fait appel à la fois aux conditions physiques du coureur et au plaisir de découvrir et d’apprécier un environnement attrayant et accueillant.