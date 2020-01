Il s'agit d'un système d'arrosage assisté par ordinateur dont le programmateur est accordé à la station de météo de l'aéroport international d'Oran par wifi, a expliqué Farid Boussaad, responsable de «Végétal Design».

Cette méthode permet un meilleur retour d'informations de la station centrale de météo et aide ainsi à une programmation automatique de l'arrosage de la pelouse de manière à la rendre plus efficace en tenant compte des données météorologiques obtenues, a précisé le même interlocuteur, qui se réjouit du fait que cette technologie de haute responsable soit enfin utilisée dans les stades algériens.

Les travaux ayant trait à la réalisation de la pelouse du stade d'Oran, le plus grand ouvrage du complexe olympique en cours de réalisation dans la commune de Bir El Djir en prévision des jeux méditerranéens de 2021, ont été entamés depuis près de deux mois.

Ils devront prendre fin en avril prochain, a rassuré la même source.

«Nous allons commencer l'opération de la semence de l'herbe en début février.

Certes, ce n'est pas la meilleure période pour effectuer une telle opération, mais nous n’avons pas le choix vu le retard accusé dans la réalisation de ce lot pour des raisons qui nous dépassent, nous en tant qu'entreprise «, a-t-il déclaré.

Il a assuré que ½ tout sera fin prêt pour, au plus tard, la fin d'avril prochain.

Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de gel à Oran nous aide à achever les travaux en question dans les délais fixés «.

L'entreprise «végétal Design» est également chargée de la pose de la piste d'athlétisme du même stade, une piste de dix couloirs que le même responsable a promis qu'elle sera «de haute facture et qui n'aura rien à envier aux pistes des grands stades européens».

L’entreprise a été également chargée de la réalisation des pelouses des deux stades en cours de travaux aussi à Baraki (Alger) et Tizi Ouzou, rappelle-t-on.

Le complexe sportif d'Oran est composé, outre du stade de football, d'un stade d'athlétisme, d'une salle omnisports et d'un centre nautique de trois piscines.

Il sera réceptionné en juin prochain, selon les engagements de l'entreprise chinoise (MCC) chargée de sa construction.

La ville d'Oran accueillera la 19e édition des jeux méditerranéens du 26 juin au 5 juillet 2021, rappelle-t-on.