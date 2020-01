24 ans est l'âge moyen auquel on est au top de nos performances cognitives. Mais, heureusement, au fil de l'âge on apprend à compenser la baisse de motricité du cerveau.

Selon une étude canadienne réalisée par les chercheurs de l'Université Simon Fraser, en Colombie britannique, 24 ans est l'âge où l'on est au top de nos performances cognitives. Au-delà notre cerveau commence à souffrir d'une baisse de motricité mais, comme la nature a bien fait les choses, nous apprenons rapidement à compenser ce ralentissement afin que notre cerveau puisse continuer à être performant.

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs canadiens ont organisé une expérience afin d'identifier l'âge auquel nous commençons à ressentir un ralentissement de nos capacités motrices et cognitives et comment nous cherchons à compenser. Ils ont utilisé les dossiers de performance de 3305 participants à un jeu vidéo en ligne (Star Craft 2). Ces dossiers sont en effet le reflet de réactions cognitives en temps réel, face à de multiples difficultés imposées par le jeu.

A l'aide d'un modèle statistique complexe, les chercheurs ont conclu qu'après 24 ans environ, la vitesse du cerveau commence à ralentir, suggérant une diminution progressive de la performance. Mais ils se sont aperçus également que les joueurs plus âgés, donc plus lents, apprennent à compenser ce manque de vitesse en utilisant mieux l'interface du jeu pour exécuter les décisions.

«Nos capacités cognitives et motrices déclinent donc bien au fil de l'âge adulte mais notre performance reste le résultat entre ce changement et l'adaptation» expliquent les chercheurs.

Il y a quelques mois, une autre étude avait mis en évidence les bénéfices des jeux vidéo sur le cerveau, en montrant que cette adaptation constante à des demandes boostait certaines zones du cerveau responsables de la navigation dans l'espace, à la planification stratégique et à la formation de la mémoire.