Si les couleurs sont omniprésentes dans notre environnement, nous n'avons souvent que très peu conscience de leurs effets véritables sur notre corps, nos émotions et notre mental. Pourtant, elles sont utilisées depuis longtemps dans les médecines traditionnelles chinoise et indienne : elles y sont, par exemple, associées aux chakras, les centres énergétiques de l'organisme. Et, comme la lumière, elles peuvent influer positivement pour améliorer notre quotidien.

Les effets de la chromothérapie sur la santé

Pourquoi ? Parce que chaque couleur est en réalité une onde, décomposée après sa capture par l'œil en signaux électriques. Ceux-ci sont transmis au cerveau par le nerf optique, qui va les traiter et les interpréter comme autant d'informations.

Aujourd'hui, les chromothérapeutes ne prétendent pas « tout » guérir, mais utilisent les couleurs (notamment grâce à des filtres) pour apaiser, harmoniser et rééquilibrer le corps et l'esprit. Certains médecins, mais également des thérapeutes, kinés, orthoptistes, infirmières, psychologues, acupuncteurs... utilisent les couleurs. Ils s'en servent pour traiter certaines douleurs, des déprimes, des chocs traumatiques, mais aussi des affections de la peau (herpès, zona, cicatrices), des pathologies articulaires (tendinites, arthrite...).

Pourquoi certaines teintes sont-elles apaisantes ?

C'est une propriété des couleurs dites « froides », principalement du bleu, réputé pour apporter sérénité et quiétude, et pour apaiser l'anxiété. Le bleu est d'ailleurs le symbole du calme et de la paix. Le turquoise, plus clair, est relaxant, tout comme l'indigo, qui stimule l'intuition, et le violet, qui favorise aussi l'inspiration (il est souvent associé à la spiritualité). Le vert est considéré comme apaisant et stabilisant. À privilégier dans les bureaux et les chambres.

Lesquelles apportent, au contraire, de l'énergie ?

Ce sont les teintes dites «chaudes», comme le jaune (stimulant et revitalisant) et l'orange tonique. Le rouge, lui, augmente la vitalité, notamment sexuelle, mais aussi la colère... ou l'appétit ! À favoriser dans la cuisine, la salle à manger... mais à éviter en excès dans les pièces de repos. Mais vous pouvez parfaitement dans une pièce cumuler plusieurs teintes. Ainsi, dans une chambre d'enfant, le coin bleu ou vert sera celui du repos et l'espace le plus coloré, celui du jeu.

Comment les utiliser dans son intérieur ?

En décoration, la couleur fait tout ou presque, et c'est le premier élément créateur d'ambiance. Mais, sans totalement chambouler son intérieur, on peut très simplement ajouter des notes de couleur par petites touches sur les draps, les lampes, les coussins, les tableaux... On peut aussi associer une couleur complémentaire à la dominante choisie (voir le tableau de la symbolique des couleurs, page suivante) pour faire ressortir leur harmonie visuelle. Mais également pour éviter, par la monochromie, l'excès d'énergie d'une couleur... dont les effets pourraient se révéler trop puissants. Ainsi, une pièce intégralement rouge peut entretenir le sentiment de colère. Trancher avec sa complémentaire évite, sans faute de goût, le surdosage et la sensation de malaise qui pourrait être ressentie.

Quel est le meilleur moyen pour en profiter ?

De multiples façons, sans forcément passer par un chromothérapeute, ni utiliser des filtres. On peut tout simplement regarder une couleur qu'on aime et qui nous fait du bien sur un tissu, une peinture, ou dans la nature, qui offre une incroyable palette. On peut aussi porter ses couleurs favorites sur soi (en changeant selon ses envies et ses besoins), y compris par petites touches : vêtements, étoles, mais aussi pierres semi-précieuses de couleur. Voire chausser, quelques minutes par jour, des lunettes avec des verres teintés pour voir la vie en rose... ou en vert, bleu, jaune !