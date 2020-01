Lors de cet entretien qui s'est déroulé en présence du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkai, le diplomate chinois a salué les relations historiques liant les deux pays, se félicitant des partenariats économiques réalisés à ce jour et du volume des échanges économiques et commerciaux, qui ont dépassé les 9 milliards dollars en 2019. Rappelant que l'Algérie est le cinquième partenaire de la chine en Afrique, louant toutes les facilitations offertes et le climat favorable à l'investissement en Algérie, M. Li Lianhe a mis en avant le partenariat stratégique global conclu, en 2014, entre l'Algérie et la Chine concrétisé lors du Sommet de Pékin sur la coopération sino-africaine par la signature d'un mémorandum d'entente sur l'édification commune de l’initiative économique chinoise «la Ceinture et la Route de soie».

Pour sa part, M. Rezig a relevé l'efficacité du partenariat liant les deux pays ainsi que le volume des investissements chinois en Algérie, affirmant la disposition de son département à poursuivre les concertations en vue de créer des opportunités d'investissement plus forts et renforcer la communication entre les investisseurs algériens et chinois.

Il a réaffirmé, par ailleurs, son attachement à l'augmentation du volume des exportations hors hydrocarbures et la mise en place de mécanismes de nouveaux partenariats, soulignant l'importance des investissements chinois en Algérie dans plusieurs domaines.

Au terme de la rencontre, le ministre a appelé à tirer avantage de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), devant entrer en vigueur en juillet 2020, conclut le communiqué