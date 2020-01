Une grande affluence de jeunes a été enregistrée à l’ouverture lundi des journées d’information sur l’Ecole des techniques de l’intendance chahid Djilali Bounaâma de Blida abritées par le centre d’information territoriale chahid Mohamed Madi de la Première région militaire.

Les jeunes, qui sillonnaient les différents stands dédiés à cette école de formation militaire, se sont montrés très admiratifs des différentes spécialités, matériels et équipements pédagogiques de cet établissement, dont ils ont exprimé, à l’APS, le désir de rejoindre.

Parmi eux B. Reda (17 ans), qui a déclaré à l’APS avoir «toujours rêvé de rejoindre l’institution militaire pour les offres qu’elle assure au double plan formation et emploi», ajoutant que la manifestation «m’a permis de connaître cette Ecole des techniques de l’intendance, où j’ai l’intention de m’inscrire sans hésitation aucune», a-t-il assuré.

Un autre jeune R. Yacine (18 ans) a également exprimé son «admiration et fierté devant cette école dont j’ai déjà entendu parler et que ces journées d’information m’ont permis de connaître de plus près». «Mon choix est désormais fait», a-t-il ajouté, signalant qu’il a l'intention de «s’inscrire à cette école, d’autant que je n’ai pas eu le bac.

Probablement dans la spécialité hôtellerie», a-t-il précisé.

La manifestation, qui s’étalera jusqu’au 22 du mois courant, a été ouverte par le commandant de l’Ecole, colonel Merdassi Sami, et le directeur régional de la communication, de l’information et de l’orientation à la PRM, le colonel Benslaim Ali. «Ces journées sont inscrites au titre du plan de communication de l’Armée nationale populaire (ANP) visant à faire connaître les activités et missions de cette Ecole qui assure une formation dans différentes spécialités des techniques de l’intendance», a indiqué le colonel Merdassi, dans son allocution d’ouverture.

C’est également une opportunité offerte au public, dont les jeunes notamment, a-t-il ajouté, pour s’informer sur les «conditions d’accès à ses prestations (de l’Ecole) à travers des expositions et ateliers mettant en exergue différents équipements militaires et pédagogiques exploités dans la formation des élèves».

Il a affirmé, à ce propos, que l’Ecole des techniques de l’intendance assure une «formation spécialisée pour une ressource humaine qualifiée apte à contribuer dans le relèvement du niveau des compétences des éléments de l’ANP».

Différents stands de la manifestation ont été dédiés aux spécialités et métiers proposés à la formation au niveau de cette Ecole, dont les énergies renouvelables, l’hôtellerie, la couture, le chauffage et le froid, le contrôle de la qualité et de l’hygiène et la sécurité alimentaire. Selon les explications fournies sur place, cette école de formation militaire est ouverte à tous les jeunes du niveau de 3ème année secondaire et plus qui peuvent bénéficier d’une formation militaire de base, en plus d’une spécialité en intendance durant deux années.

Créé sous le nom de Centre de formation des techniques de l’intendance (CFTI), cet établissement a été promu au statut d’Ecole le 17 juin 2013. Il forme des officiers (tous rangs et toutes catégories confondues), ainsi que des éléments du service national, dans différentes spécialités, selon les mêmes informations.

L'Ecole des techniques de l’intendance chahid Djilali Bounaâma a également pour mission de renforcer les différentes unités de l’ANP en éléments compétents et professionnellement aptes, en mettant à contribution tous les moyens pédagogiques modernes nécessaires (laboratoires, ateliers de travail), en plus de la ressource humaine adaptée, pour ce faire.

Des espaces pour la pratique de différentes disciplines sportives y sont également disponibles, au vue de l’importance de l’exercice sportif dans le relèvement des aptitudes physiques des éléments militaires, outre une bibliothèque disposant de milliers d’ouvrages (toutes disciplines confondues).