Les aides humanitaires destinées au peuple libyen sont arrivées hier à l’aéroport d’In-Amenas (240 km au nord d’Illizi) pour être acheminées vers la Libye, sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Initiée par le Croissant-Rouge algérien (CRA), cette opération de solidarité avec le peuple libyen porte sur l’acheminement de 100 tonnes de produits de tous genres (produits alimentaires, eau minérale, médicaments, articles de couchage, groupes électrogènes et autres), via un pont aérien militaire depuis l’aéroport de Boufarik, à bord de trois (3) avions cargos mobilisés par le commandement de l’Armée nationale populaire (ANP). Réceptionnée à l’aéroport d’In-Amenas en présence des autorités de la wilaya d’Illizi et de représentants du CRA, cette aide devra être acheminée aujourd’hui à bord de camions semi-remorques vers le poste frontalier de la commune de Debdeb à destination de la Libye, a expliqué le wali d’Illizi, Mustapha Aghamir. La présidente du CRA, Mme Saida Benhabiles, avait indiqué, lors du coup d’envoi de cette 3e opération d’aide depuis l’office du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), vers la région de Ghadamès (Libye), que «le CRA, chargé par le gouvernement de prendre en charge cette action de solidarité, devra acheminer ces aides au poste frontalier de Ghadamès, en coordination avec le Croissant-Rouge libyen, avec lequel le CRA est lié par une convention de partenariat et de coopération».

Soulignant que la décision du président de la République «exprime l’attachement du peuple algérien aux liens de fraternité avec le peuple libyen», la responsable du CRA a indiqué que «ces aides sont destinées exclusivement aux populations libyennes vivant dans la région frontalière libyenne de Ghadamès». Remerciant le président de la République pour cette initiative et l’ANP pour le soutien apporté à la concrétisation de cette action humanitaire, Mme Benhabiles a affirmé que «ces aides humanitaires contribueront à atténuer les souffrances des frères libyens qui connaissent une conjoncture difficile, du fait de la crise que traverse leur pays».

L’Algérie avait initié, durant le mois en cours, deux opérations d’aides humanitaires en direction du peuple libyen. La première a porté sur l’acheminement de plus de 100 tonnes d’aides (denrées alimentaires, médicaments, effets vestimentaires, groupes électrogènes et autres), le 4 janvier de l’aéroport de Djanet en provenance d’Alger, via un pont aérien militaire de trois avions depuis l’aéroport de Boufarik, avant d’être remises, au niveau du poste frontalier de Tinelkoum, aux autorités libyennes pour être, ensuite, distribuées aux populations libyennes des régions frontalières. La deuxième opération, composée de 70 tonnes d’aides de même nature, avait été menée le 13 janvier courant, en présence d’une délégation libyenne conduite par le secrétaire général (SG) du Croissant-Rouge libyen, Marie El-Dressi, en visite en Algérie pour la conclusion d’une convention de partenariat avec le CRA.

La convention en question constitue un cadre de coopération bilatérale pour la consolidation du partenariat, notamment dans le domaine humanitaire, l’échange d’expériences et la coordination des programmes, selon les domaines de compétence des uns et des autres. Le SG du Croissant-Rouge libyen avait exprimé, à cette occasion, sa gratitude et ses remerciements au Président de la République et à l’Algérie pour ces aides humanitaires au peuple libyen. Dans un message adressé au Président de la République, le Croissant rouge libyen a exprimé ses plus vifs remerciements et sa gratitude au Président Tebboune pour les aides humanitaires envoyées au peuple libyen, lesquelles traduisent, a-t-il dit, «la profondeur des liens entre les deux peuples frères».