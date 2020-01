Le volume de produits à base de bois, produits et commercialisé dans le monde en 2018, a atteint un record , avec une hausse de 11% par rapport à 2017, selon les dernières données fournies par l'Organisation des Nations Unis pour l'Alimentaiton et l'Agriculture (FAO).

La production accrue de produits forestiers renouvelables permet de remplacer les produits d’origine fossile, qui ont une empreinte carbone plus élevée, contribuant ainsi aux objectifs de développement durable , a indiqué M. Sven Walter, fonctionnaire principal chargé des forêts, qui dirige l’équipe FAO des produits forestiers et des statistiques.

Il s’agit de la hausse la plus rapide jamais observée dans la région Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique et elle est en grande partie due à une croissance économique positive.

La production de bois scié a augmenté de 2 % dans le monde en 2018 et le volume de bois scié et de panneaux à base de bois a connu une hausse record. La production et le commerce de pâte de bois à l’échelle mondiale ont également augmenté de 2 % et atteint de nouveaux volumes en 2018 û respectivement 188 millions et 66 millions de tonnes. La production de granulés de bois a connu une hausse vertigineuse ces dernières années, principalement due à la demande croissante suscitée par les objectifs fixés par la Commission européenne en matière de bioénergie. En 2018, la production mondiale a ultérieurement augmenté d’environ 11%, atteignant un volume de 37 millions de tonnes, offrant ainsi des possibilités de réduction de l’utilisation des énergies fossiles.

L’Europe et l’Amérique du Nord représentent la part la plus importante de la production mondiale, cependant, la production dans la région Asie-Pacifique a doublé, enregistrant une hausse de 15 % entre 2014 et 2018.

En plus des informations sur les nouveaux produits, la FAO fournit désormais des données mondiales qui décrivent la production et le commerce du bois de récupération après consommation, notamment le bois de construction pouvant être réutilisé. En 2018, la consommation de bois de récupération après consommation a dépassé les 27 millions de tonnes.

«Ces nouvelles données sont utiles pour le suivi de la bioéconomie circulaire durable et pour la compréhension du cycle de vie des produits forestiers récoltés», a souligné M. Walter. La quantité d’informations disponibles sur la réutilisation des produits forestiers est en constante augmentation.

Plus tôt cette année, l’équipe FAO des produits forestiers et des statistiques a communiqué les résultats de l’enquête statistique 2017 sur l’utilisation de papier recyclé par pays et par secteur. La Chine occupe une place plus importante à la fois comme producteur et consommateur de produits forestiers et elle a récemment surpassé la production de bois scié des Etats-Unis. Le pays est de loin le premier producteur et consommateur de panneaux et de papier à base de bois.

En 2018, les importations de bois rond ont augmenté de 8 % en Chine.

Simultanément, sa production et consommation de bois scié et de panneaux à base de bois a continué à croître plus rapidement que dans le reste du monde.