Le WA Casablanca, prochain adversaire de l'USM Alger en phase de poules de la Ligue des champions d'Afrique de football, a repris la tête du classement du championnat marocain, à la faveur de sa victoire en déplacement lundi soir face à l'Olympique de Safi (2-1), en mise à jour de la 12e journée.

Les locaux ont ouvert le score grâce à Ayoub Gaâdaoui (34'), avant que le Congolais Kazadi Kaasengu n'égalise pour le WAC (55').

Le Wydad a inscrit le but de la victoire par l'entremise de Kaasengu qui a resurgi à la 89e minute pour délivrer les siens. A l'issue de cette victoire à l'extérieur, le WAC reprend la tête du classement du championnat national avec 29 points, soit une longueur d'avance sur la RS Berkane (2e, 28 pts), tandis que l'Olympique de Safi stagne à la 13e place avec 13 unités.

Par ailleurs, le technicien français Sébastien Desabre a officialisé son retour sur le banc du WAC, en remplacement du Serbe Zoran Manojlovic, démis de ses fonctions. L'ancien entraîneur de la JS Saoura (Ligue 1/Algérie) a paraphé un contrat d'un an et demi. Desabre (43 ans) avait dirigé le WAC une première fois lors de la saison 2016-2017.

A la veille de la 5e journée de la Ligue des champions, le WAC, qui recevra l'USMA vendredi prochain (20h00), pointe à la 2e place au classement avec 6 points, à quatre longueurs du leader Mamelodi Sundowns d'Afrique du sud, déjà qualifié pour les quarts de finale.