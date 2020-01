L'ex-international algérien Walid Mesloub s'est engagé avec les Qataris d'Umm Salal en provenance du RC Lens, après avoir résilié «à l'amiable» son contrat qui courait jusqu'en juin 2020, a indiqué le club français de Ligue 2 de football sur son site officiel.

De moins en moins utilisé par l'entraîneur Philippe Montanier, Mesloub, ancien capitaine des «Sang et Or», a décidé de changer d'air en optant pour Umm Salal, dernier au classement du Championnat du Qatar et qui a besoin de l'expérience de certains joueurs, à l'image du milieu de terrain algérien, pour se maintenir.

«L'aventure lensoise se termine pour Walid Mesloub. On retient une chose : la rupture du contrat qui a été faite en totale transparence et dans la plus grande honnêteté.

Finie l’époque lensoise, place maintenant à une nouvelle carrière au Qatar», a déclaré le directeur général du club français Arnaud Pouille, saluant au passage l'«engagement» du joueur et son comportement «exemplaire» depuis qu’il a fait partie de l’effectif.

«Walid a beaucoup compté sur et en dehors du terrain depuis son arrivée au Racing et le club tient à le remercier pour son exemplarité et son intégrité», a-t-il ajouté.

La nouvelle aventure de l'ex-international algérien, âgé de 34 ans, devrait être le dernier challenge avant de raccrocher définitivement les crampons.

«Je ne vais pas le cacher, j’aurais voulu jouer davantage mais les résultats actuels prouvent que les décisions sont les bonnes. Je suis arrivé à un âge où les choix ne peuvent plus être uniquement que sportif. En signant ce nouveau contrat, c’est une véritable opportunité pour ma famille et moi. Je pense avoir encore un peu de temps devant moi et je suis persuadé de pouvoir rendre de loyaux services sur le terrain», a réagi l'ancien joueur du Havre.

Walid Mesloub a honoré sa première sélection avec les «Verts» en novembre 2010 lors du match amical contre le Luxembourg (0-0).

Il a à son actif sept sélections et un total de 498 minutes de jeu, dont 58 lors de sa dernière apparition en équipe nationale, le 29 mars 2016 à Addis-Abeba contre l'Ethiopie (3-3) pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations-2017.