La direction de l'USM Bel-Abbès a reçu trois offres officielles émanant de clubs étrangers pour le transfert de son buteur, Iheb Belhocini, a-t-on appris hier de ce club de Ligue 1 de football.

Les offres en question proviennent des clubs de l'Ismaïly (Egypte), l'ES Tunis et Damac FC (Arabie Saoudite), précise-t-on de même source.

Et même si l'offre égyptienne s'avère la meilleure et pour le club algérien et pour son joueur, la direction de la formation de la «Mekerra» s'est déclarée «hésitante» quant à la conclusion de la transaction. Le directeur général du club, Kaddour Benayed, a indiqué à ce propos que le fait que son club soit interdit de recrutement au cours de l'actuel mercato hivernal, dont la clôture est prévue ce mardi à minuit, oblige l'USMBA à garder son jeune capitaine d'équipe.

Iheb Belhocini (22 ans), longtemps blessé la saison passée, est revenu en force cette année, parvenant à inscrire 7 buts, ce qui lui a permis de partager la première place au classement des meilleurs buteurs de la Ligue 1 avec l'attaquant de l'AS Aïn-M'lila, Mohamed Tiaïba. Cependant, si l'USMBA garde son joueur en vue de la deuxième partie de cet exercice, le club risque de le perdre sans contrepartie financière en fin de saison, vu que son contrat expire en juin prochain. Et pour éviter un tel scénario, la direction de cette formation de l'Ouest du pays compte proposer d'ores et déjà à sa «pépite» de prolonger son bail dans les jours à venir, a indiqué le même responsable, convaincu que Belhocini ne tardera pas à quitter le championnat algérien. L'USMBA, qui a terminé la phase aller à la cinquième place avec 22 points, vient de libérer son attaquant Okacha Hamzaoui au profit du club iranien de Tractor FC, en attendant de résilier le contrat de Mustapha Benmoussa, arrivé au club l'été passé mais qui le boude depuis le début de la saison, rappelle-t-on.