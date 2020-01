L'Irlandais Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) s'est adjugé hier au sprint la 1re étape du Tour Down Under, un circuit avec départ et arrivée à Tanunda (Australie) à parcourir cinq fois pour une distance totale de 150 km.

Dans cette bourgade au nord d'Adélaïde, dont le nom d'origine aborigène signifie «trou d'eau», Le champion d'Irlande, qui vient de rejoindre la formation de Patrick Lefevere en décembre, a coupé la ligne avec un vélo d'avance sur le Belge Jasper Philipsen UAE-Team Emirates. Le Slovaque Erik Baska termine troisième de cette 1re étape d'un Tour qui marque l'ouverture de la saison WorldTour.

L'Italien Elia Viviani (Cofidis), vainqueur de l'étape d'ouverture de l'épreuve l'année dernière, termine quatrième. Les deux prochaines étapes vont voir le peloton traverser des paysages dévastés par les incendies qui ravagent le sud-est de l'Australie.