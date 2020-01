"Je suis très heureux de revenir en Angleterre, en particulier avec un club comme Newcastle. Le projet m'a vraiment intéressé. Je voulais absolument revenir en Premier League. Je pense que c'est le choix parfait pour moi", a réagi Bentaleb dans une déclaration accordée au site des "Magpies".

L'ancien joueur de Tottenham, qui avait quitté la Premier League en 2016, signe ainsi son retour en Angleterre pour relancer sa carrière. Ce prêt comporte une option d’achat (non obligatoire) de l’ordre de 10 millions d'euros, selon la presse britannique. "C'est quelqu'un à qui j'ai prêté une attention particulière lorsqu'il était chez Tottenham. Il joue au plus haut niveau depuis quatre ou cinq ans, mais il aura faim et sentira qu'il a quelque chose à prouver, et nous donnera le plus qu'on attend de lui", a estimé de son côté l'entraîneur de Newcastle, Steve Bruce.

Au terme de la 23e journée du championnat d'Angleterre, Newcastle, qui reste sur une victoire samedi à domicile face à Chelsea (1-0), occupe la 12e place avec 29 points, à cinq longueurs des places européennes. Eloigné des terrains depuis septembre, Bentaleb (25 ans) a rejoué en novembre dernier avec l'équipe réserve de Schalke (U-23).

Le natif de Lille (France) avait été victime d'une déchirure du ménisque, nécessitant une intervention chirurgicale. Il n'a joué aucun match cette saison avec l'équipe première. Bentaleb (35 sélections/5 buts) avait été également écarté de la sélection algérienne, sacrée championne d'Afrique lors de la CAN-2019 disputée en Egypte.