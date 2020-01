Pour se rapprocher de cet objectif, l'athlète sociétaire du club français Paris Cycliste Olympique misait sur une victoire sur l'omnium des derniers Championnats d'Afrique sur piste, disputés du 16 au 19 janvier au Caire, mais le fait de s'y être contenté de la troisième place a faussé ses calculs.

«Certes, je suis déçu du résultat, mais pas de ma prestation, car j'ai vraiment tout donné.

Physiquement, j'étais très bon, ce qui m'a d'ailleurs permis de gagner 28 points sur les 30 possibles aux cinq derniers sprints de la course aux points.

Mes coéquipiers Lotfi Tchambaz et Zinedine Tahir ont été héroïques aussi, mais le sport est parfois cruel», a indiqué Chalel dans une déclaration au site de la Fédération algérienne de cyclisme.

Chalel ne désespère pas pour autant, car il compte faire le maximum pour rattraper son retard et pourquoi pas se qualifier in extremis pour les prochaines Olympiades d'été.

Pour ce faire, l'Algérien va s'envoler mardi pour Milton, au Canada, pour participer à l'omnium de la Coupe du monde avec l'ambition de marquer le maximum de points.

«Il faut sortir une grosse performance à Milton pour espérer devancer les Sud-africains.

Ce qui se présente comme une mission délicate, mais pas impossible», a-t-il reconnu.

Optimiste, Chalel a assuré que même en cas de non qualification pour les JO de Tokyo, il continuera à travailler très dur pour être présent en 2024.

«Je suis encore jeune et je garde mes chances de participer aux Jeux de 2024», a noté Chalel, qui sera de la partie tout comme Lotfi Tchambaz aux prochains Championnats du monde, prévus du 25 février au 1er mars à Berlin.