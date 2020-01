C’est en tout cas la promesse faite par le géant de la recherche sur internet qui vient d’indiquer par la voix d’un responsable de Chrome Engeenering, qui a fait savoir sur un blog que les ‘’cookies’ seront rendues obsolètes d’ici deux ans.

« L’idée serait de sécuriser la navigation des internautes, tout en permettant aux développeurs de continuer à générer des revenus grâce à la publicité », explique le site français 20minutes.fr, dans un papier daté du 15 janvier dernier, e, expliquant que les ‘’cookies’’, ce sont «ces petits modules d’identification qui vous suivent sur Internet pour mieux cibler la publicité, de son navigateur ». Elles s’installent dès l’entrée en navigation de l’usager, sans son consentement ni qu’il en soit informé et s’occupe de retracer tous ses faits e gestes sur le cyberespace. Un truc que les défenseurs de la vie privée et d e l’anonymat sur internet ont toujours vu d’un mauvais œil. Pour le moteur de recherche c’est par contre un outil marketing stratégique qui lui permet de mieux affiner la connaissance des cibles pour mieux les vendre aux annonceurs. « Notre objectif avec cette initiative open source est de rendre le Web plus privé et sécurisé pour les utilisateurs, tout en soutenant les éditeurs » a expliqué ce même responsable en indiquant que Google allait travailler dur pour garantir aux développeurs des outils de substitution aux cookies.