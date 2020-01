Le président américain, qui n'est pas personnellement appelé à comparaître, devait lui s'envoler dans la soirée pour Davos, en Suisse, où il pourra se montrer au travail avec l'élite économique mondiale au moment où les sénateurs auront son destin en main.

Lundi, il a de nouveau accusé sur Twitter les démocrates d'avoir fait preuve de «ZERO impartialité» dans l'enquête de la Chambre des représentants, où ils sont majoritaires.

Cette enquête a abouti en décembre, avec les seules voix démocrates, à la mise en accusation pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès du 45e président des Etats-Unis -- le troisième seulement à subir l'affront d'un procès en destitution, après Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999.

Donald Trump est accusé d'avoir demandé à l'Ukraine d'enquêter sur son potentiel adversaire à la présidentielle américaine de novembre, Joe Biden. Et d'avoir fait pression sur Kiev en conditionnant notamment une aide militaire cruciale à l'annonce d'une telle enquête. Le procès s'est ouvert jeudi par la prestation de serment de sénateurs en tant que jurés, mais entrera dans le vif du sujet mardi à 13H00 (18H00 GMT) sous la présidence du chef de la Cour suprême John Roberts.

L'équipe légale du président a soumis lundi au Sénat son argumentaire de défense, un mémorandum de 110 pages dans lequel elle dénonce un «processus truqué» qui a abouti à «une perversion dangereuse de la Constitution» -- dans les pas de Donald Trump qui affirme depuis des mois faire l'objet d'une «chasse aux sorcières».