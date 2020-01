Le sous-secrétaire d'Etat américain aux Affaires africaines a mis en garde les Etats qui tenteraient de déstabiliser l'élection présidentielle de 2020 en Centrafrique, lors d'une conférence de presse organisée lundi à l'occasion de sa visite dans le pays.

«Je plaide pour que le processus soit transparent. Nous nous opposons à toute force qui tenterait de déstabiliser les élections et le pays. Qu'il s'agisse d'individus, de groupes mais aussi de pays», a déclaré Tibor P. Nagy.

«Nous demandons à chaque pays d'opérer dans la transparence, l'ouverture, et sans dissimulation», a-t-il ajouté alors qu'il était interrogé sur la présence russe dans le pays. Bien implantée en Centrafrique, notamment via la formation des militaires locaux et la livraison d'armes à l'armée régulière, la Russie a été soupçonnée d'interférences dans la présidentielle américaine en 2016.

La Centrafrique est toujours en proie aux exactions des groupes armés qui contrôlent les deux tiers de son territoire, même si les violences ont considérablement baissé depuis la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés le 6 février.