«Nous soulignons le rôle important des pays voisins dans le processus de stabilisation de la Libye», lit-on dans ce texte qui sera soumis en tant que résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU.

L'Algérie, qui partage près de 1.000 km de frontières avec la Libye, s'est proposée dimanche à Berlin d'»accueillir un dialogue entre les frères libyens». Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué lors de la Conférence sur la Libye que l'Algérie était «prête à abriter ce dialogue escompté entre les frères libyens», rappelant par la même occasion les efforts menés par l'Algérie pour inciter les parties libyennes à adhérer au processus de dialogue, parrainé par l'ONU et accompagné par l'Union africaine (UA).

M. Tebboune a rappelé, dans ce cadre, l'initiative de l'Algérie en mai 2014, pour la création du Mécanisme des pays voisins de la Libye, qui a tenu sa première réunion à Alger, ainsi que les différents cycles de dialogue qu'elle a abritées depuis mars 2015 entre les dirigeants des partis politiques libyens dans le cadre des processus de dialogue, supervisés par l'ONU.

Au delà des offices menées loin des projecteurs afin de garantir la réussite de sa démarche, l'Algérie a £uvré intensément pour la stabilisation du cessez-le-feu, partant de son sens de solidarité à l'égard du peuple libyen frère, a-t-il ajouté. La déclaration, rendue publique après quatre heures de discussions au siège de la Chancellerie à Berlin, appelle «toutes les parties concernées à redoubler d'efforts pour une suspension durable des hostilités, la désescalade et un cessez-le-feu permanent». La trêve doit être accompagnée par le «repositionnement des armes lourdes, de l'artillerie et des avions afin de les regrouper dans des casernes, et mettre fin à toutes les mobilisations militaires, qu'elles soient soutenues directement, ou indirectement, par les parties au conflit, sur tout le territoire libyen et dans l'espace aérien».

Pour s'assurer du respect effectif et durable de la fin des hostilités, des rencontres inter-libyennes entre représentants militaires des deux camps devraient être organisées prochainement. Une invitation sera lancée «dans les prochains jours», a assuré Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU.

Pour la consolidation du cessez-le-feu, l'émissaire de l'ONU, Ghassan Salamé, avait appelé les deux camps rivaux à former une «Commission militaire» composée de dix officiers, cinq (5) de chaque côté. Cette commission aura pour mission de définir sur le terrain les mécanismes de mise en £uvre du cessez-le-feu.

Les participants sont aussi tombés d'accord sur le strict respect de l'embargo. «Cet embargo serait plus strictement contrôlé qu'auparavant», a expliqué la chancelière lors d'une conférence de presse commune avec Antonio Guterres, et l'émissaire de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé.

L'embargo a été décrété en 2011 par l'ONU mais est largement resté lettre morte. Les pays participant à la conférence appellent le Conseil de sécurité à «imposer les sanctions appropriées à ceux qui violent les dispositions du cessez-le-feu».

Le texte prévoit «le désarmement et le démantèlement des groupes armés et des milices en Libye, suivi par l'intégration de leurs membres dans les institutions civiles, sécuritaires et militaires» du pays. L'ONU est invitée à appuyer ce processus.

Le sommet appelle en outre «toutes les parties libyennes à reprendre le processus politique global» mené sous les auspices de la Mission de l'ONU en Libye (Manul) pour parvenir à une réconciliation inter-libyenne, en exigeant des pays étrangers à renoncer à toute interférence dans le conflit.

La Manul prévoit une réunion inter-libyenne fin janvier à Genève, pour la formation d'un gouvernement unifié qui aura pour charge de préparer des élections parlementaires et présidentielles. Les participants soulignent l'importance de l'unification des institutions libyennes, en particulier la Banque centrale libyenne et la Compagnie nationale de pétrole (NOC), appellent toutes les parties à garantir la sécurité des installations pétrolières et soulignent leur «refus de toute tentative d'exploitation illégale des ressources énergétiques».

L'UA réitère la position commune de l'Afrique sur le cessez-le-feu en Libye

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a réitéré lundi la position commune de l'Afrique en soutien à un cessez-le-feu «complet» et «sans conditions» préalables en Libye et au respect de l'embargo des Nations Unies sur les armes dans ce pays.

M. Faki, qui a participé à la Conférence internationale sur la Libye dimanche à Berlin, a mis l'accent, dans un communiqué publié lundi sur le site de l'UA, sur l'impératif essentiel de mettre en oeuvre «un cessez-le-feu complet et sans conditions, le respect de l'embargo de l'ONU sur les armes et la nécessité de poursuivre en justice les contrevenants».

M. Mahamat a appelé, une nouvelle fois, au «retour d'un processus politique inclusif mené et contrôlé par les Libyens et qui comprenne un mécanisme de suivi efficace», selon le communiqué de l'UA publié dans la foulée de la Conférence de haut niveau sur la Libye à Berlin, la capitale de l'Allemagne. Le président de la Commission de l'UA a aussi souligné que la position de l'organisation panafricaine sur la Libye était «claire : aucune solution militaire ne peut résoudre ce conflit et chaque solution doit inclure un processus politique mené par la Libye et comprenant un dialogue inclusif».

Le Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye, qui a été créé en 2011 peu après le déclenchement de la crise libyenne, devrait organiser le 30 janvier une réunion de suivi dans la capitale de la République du Congo, Brazzaville. La réunion devra évaluer l'évolution de la situation en Libye en amont du prochain Sommet des chefs d'Etat et de gouvernement africains, qui aura lieu les 9 et 10 février au siège de l'UA dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, a indiqué l'UA.