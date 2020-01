Certaines tensions dans la mâchoire peuvent fragiliser le bassin et entraîner des douleurs dans le dos. Le Professeur Zarrinpour, dentiste, nous explique comment agir.

C’est le monde sportif qui s’est le premier intéressé à l’équilibre de la mâchoire. Divers travaux, notamment menés par le Pr Jean Ginisty, de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, ont montré que le fait de rétablir un bon engrènement des dents permet d’améliorer les performances sportives. «Nous avons demandé à des patients, sportifs et non sportifs, de sauter le plus haut possible à pieds joints. Avant rééquilibrage et après, la différence de hauteur du saut est de l’ordre de 4 cm», raconte le Dr Arash Zarrinpour.

Après les pieds et le bassin, la mâchoire constitue le troisième socle essentiel de la posture. Or, de nombreuses personnes ont une occlusion défaillante. Si on remet en place le bas du corps sans s’occuper de la mâchoire, les douleurs vont revenir. Puisque celle-ci va engendrer des tensions qui fragiliseront le rééquilibrage du bassin. À l’inverse, soigner un bruxisme (grincement des dents) si les étages inférieurs sont bancals est voué à l’échec. Il faut donc tout traiter en parallèle.

L’explication ? Quand l’occlusion est mauvaise et qu’on serre les dents, le condyle (surface articulaire) s’enfonce davantage d’un côté. Ce qui peut induire une torsion au niveau crânien. Parfois, cette déformation se voit d’ailleurs sur le visage (un œil légèrement plus bas). Le cou doit alors corriger la position pour redresser le regard. Résultat : toute la chaîne vertébrale réagit en cascade…