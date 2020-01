La conférence internationale sur la Libye a pris fin dimanche soir par un appel au respect de l'embargo sur les armes décidé en 2011 par les Nations unies, a annoncé la chancelière allemande Angela Merkel.

«Nous avons convenu que nous voulons respecter cet embargo sur les armes et que cet embargo sera plus strictement contrôlé qu'auparavant», a déclaré Mme Merkel à la presse à l'issue de la conférence. Ont pris part à la conférence aux côtés de l'Algérie, représentée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, les cinq Etats membres permanents au sein du Conseil de sécurité de l'Onu (Etats-Unis, Russie, Chine, Royaume Uni et France), ainsi que la Turquie, l'Italie, l'Egypte, les Emirats arabes Unis et la République du Congo qui préside le Comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise libyenne. En marge des travaux de cette réunion, le président Tebboune s'est entretenu avec son homologue turc, Recep Tayyib Erdogan et le président du Conseil européen, Charles Michel.