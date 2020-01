Le parti Talai El Hourriyet a réaffirmé, samedi à Alger, son attachement à l'unité et à la cohésion nationales, appelant au respect et à la déférence à l'égard des symboles de la Nation.

«Tout en réaffirmant son attachement à l'unité et à la cohésion nationales, Talai El Hourriyet exhortant l'ensemble des Algériennes et Algériens au respect et à la déférence à l'égard des symboles de la Nation, ciment de cette unité nationale», indique un communiqué rendu public à l'issue de la réunion du Bureau politique du parti, présidée par Abdelkader Saadi, son président par intérim. Par ailleurs, le parti qui s'est dit «réjouit» de la libération de certains détenus du Hirak, appelant à la remise en liberté des autres manifestants en détention. A ce propos, il a exhorté «les pouvoirs publics à éviter tout ce qui est susceptible d'envenimer la situation comme l'arrestation de citoyens qui manifestent pacifiquement pour exprimer leurs aspirations au changement profond et à l'édification de l'Etat de droit».

Le Bureau politique du parti Talai El Hourriyet a également pris acte de l'entame par la présidence de la République des consultations bilatérales avec des personnalités nationales, des dirigeants de formations politiques et représentants de la société civile sur la situation générale dans le pays et la révision de la Constitution, ajoute le communiqué. A ce propos, il a prôné «la promotion de cette démarche et sa consécration pour devenir une tradition de gouvernance en Algérie et à l'explication de son contenu et de ses objectifs à l'opinion publique nationale». Qualifiant de «pratique politique par excellence», la révision constitutionnelle «profonde» revendiquée par le Hirak populaire, le parti souligne que «le lancement d'un quelconque processus de révision constitutionnelle doit être l'occasion de rendre la parole au peuple, véritable dépositaire du pouvoir, et ce, à travers la mise en place de mécanismes adéquats à une large représentation populaire, tout au long des étapes du processus et non seulement au niveau référendaire». Par ailleurs, le Bureau politique a fait état de «sa satisfaction quant aux bonnes conditions dans lesquelles s'est déroulée la session extraordinaire du Comité central, tenue fin décembre dernier à Alger», regrettant la démission de M. Ali Benflis de la direction du parti. Il a appelé, dans ce sens, les cadres et les militants du parti à se mobiliser pour la poursuite du parcours politique avec sérieux et responsabilité en vue d'une bonne préparation des prochaines échéances, y compris le premier congrès du parti».