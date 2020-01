Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi, a entamé, dimanche, une visite officielle de deux jours en Arabie Saoudite, a indiqué hier un communiqué du ministère.

Cette visite "s'inscrit dans le cadre des rencontres bilatérales entre M. Belmahdi et le ministre du Hadj et de la Omra saoudien au sujet des préparatifs de la saison du hadj 2020", précise le communiqué.