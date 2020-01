M.Rachid Bladehane, secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale et des Compétences à l’Etranger, a dans le cadre de sa visite de travail au Mali, co-présidé dimanche, avec M. Tiébilé Drame, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Internationale de la République du Mali, la 15ème session du Comité Bilatéral Stratégique (CBS) algéro-malien, a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Au titre de cette session, les deux parties, précise le communique, ont passé en revue les différentes actions de coopération inscrites à l’agenda bilatéral et ont exploré d’autres voies et moyens en vue de renforcer davantage les échanges économiques entre les deux pays.

Les deux parties se sont félicitées de l’état de la coopération bilatérale qui a enregistré des avancées notables dans la mise en œuvre des engagements pris lors des précédentes sessions du CBS. Elles ont, par ailleurs, renouvelé leur engagement à densifier les contacts entre les secteurs concernés pour parachever la réalisation de nouveaux projets de coopération retenus.

La tenue du CBS a également constitué une occasion pour les deux parties afin de procéder à un échange de vues sur l’état de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la sécurité au Mali, issu du processus d’Alger, en préparation de la 4ème réunion de Haut niveau du Comité de suivi (CSA), ainsi que sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Les travaux du CBS seront sanctionnés par l’adoption d’un communiqué conjoint, conclut la même source.