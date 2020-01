L'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Alger, Abdelkader Taleb Omar a affirmé, dimanche que l'acceptation par la Confédération africaine de football (CAF) de la domiciliation de la Coupe d'Afrique des nations de futsal dans la ville sahraouie occupée de Laâyoune constituait "une atteinte au droit international et une violation flagrante de la charte constitutive de l'Union africaine (UA)".

S'exprimant à la chaine Radio Algérie Internationale (RAI), l'ambassadeur sahraoui, également membre du Secrétariat national du Front Polisario, a précisé qu'une "telle attitude d'une institution ou d'une instance africaine est une atteinte au droit international et une violation flagrante à la charte constitutive de l'UA, signée par le Maroc et l'Etat sahraoui qui est membre fondateur de l'UA". "Les Nations Unies considèrent, à ce jour, le Sahara Occidental comme un territoire non autonome. Son statut est examiné chaque année parmi les 17 territoires non encore décolonisés, d'autant que la présence de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO) se veut une preuve manifeste que le Sahara occidental est une zone de conflit et soumise à la décolonisation et a ses caractéristiques et ses lois", a-t-il dit. Il a affirmé que l'aval donné par la CAF à la décision de la Fédération royale marocaine du football (FRMF) d'organiser la CAN 2020 de futsal dans la ville de Laâyoune occupée au Sahara Occidental, demeure une tentative de la part du régime marocain d'induire en erreur certaines parties qui ne se rendent pas compte des conséquences de cette démarche". Le Maroc est entré dans l'UA avec une feuille de route claire, celle reconnue au niveau international et qui ne comprend aucunement le Sahara occidental, c'est pourquoi, a-t-il expliqué, cette démarche est une violation flagrante à la légalité internationale, ajoutant que le Sahara Occidental usera de tous les mécanismes africains lui permettant de déposer plainte et contester cet acte préjudiciable". A ce propos, l'ambassadeur sahraoui a fait savoir que l'Etat sahraoui "contactera les pays pour se retirer de cette compétition, de même qu'il dénonce fermement cette démarche qui détourne le sport de ses objectifs humanitaires et nobles liant les peuples et ce dans le but de le transformer en un moyen de soutien à l'injustice et au colonialisme". Par ailleurs, l'ambassadeur sahraoui a salué la position de la Fédération algérienne du Football (FAF) qui a adressé une lettre à la CAF dans laquelle elle refuse sa participation à de telles compétitions, à l'instar de l'Afrique du Sud dont les instances sportives ont également refusé d'y participer.