Quatre personnes ont été tuées et plusieurs magasins et véhicules ont été détruits par l'incendie d'un oléoduc attaqué par des pilleurs de carburant près de Lagos, ont indiqué lundi les services d'urgence locaux.

«Nous avons retrouvé les corps de deux hommes, d'une femme et de son enfant sur les lieux de l'incendie vers 4h00 ce matin», a déclaré Ibrahim Farinloye, coordinateur de zone de l'Agence nationale de gestion des urgences (Nema).

«Plusieurs bâtiments, magasins et certains véhicules ont été détruits», a-t-il ajouté. L'incident, qui s'est produit dimanche soir dans la région d'Abule-Egba, est le dernier d'une longue série d'attaques d'oléoducs par des voleurs de carburant, qui ont fait des centaines de morts au Nigeria, plus grand producteur et exportateur de pétrole d'Afrique.